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Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко

29 мая 2021, 17:35  •  463 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белоруссия не потеряет своего главного союзника, несмотря на все попытки европейцев
Запад хотел рассорить Белоруссию с Россией своей реакцией на инцидент с самолетом Ryanair. Однако ничего не получилось. Об этом рассказал политолог Алексей Дзермант.
Эксперт отмечает, что Запад активно давит на Белоруссию, грозя санкциями. Это, по его мнению, в том числе знак России – хочет ли страна защищать государство, впавшее в немилость Европы и США, и тем самым самой попасть под удар. Запад очень не хочет, чтобы Союзное государство появилось. 
Однако президент РФ перечеркнул планы Запада всего одной фразой во время встречи в Сочи с белорусским коллегой. По мнению Дзерманта, важным моментом на встрече двух лидеров стало предложение Путина искупаться в море. 
Политолог подчеркивает, что главы государств продемонстрировали общение друзей и союзников, которые не позволят разыграть с собой провокацию, пишет РИА ФАН. 
Дзермант полагает, что все старания Запада разорвать связь России и Белоруссии приведут лишь к еще большему укреплению наших отношений. Эксперт подчеркнул в эфире "Соловьев Live", что без Москвы Минску не выжить и Лукашенко наконец это понял. Несмотря на некоторые противоречия, он уверен, что стороны найдут, как провести интеграцию. 
Встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая. Переговоры длились пять часов. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча будет однодневной. Однако 29 мая продолжилась неформальная часть переговоров. 
СМИ ранее сообщали, что президенты двух стран решают вопросы Союзного государства, которые не могут уладить правительства. 

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