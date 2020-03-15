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Путин спросил КС о дополнительных условиях для поправок в Конституцию

15 марта 2020, 02:35  •  53 • Политика
Российский президент Владимир Путин обратился к Конституционному суду РФ с вопросом о введении дополнительных условий для вступления в силу поправок к Конституции. Запрос президента был опубликован в субботу, 14 марта, на сайте пресс-службы Кремля.
«Прошу Конституционный суд РФ разрешить вопрос о том, могут ли устанавливаться, в частности, самим законом РФ о поправке к Конституции, иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ», — говорится в сообщении.
Российский лидер также уточнил у КС, достаточно ли будет одобрения изменений на общероссийском голосовании, как это предусматривается статьей 3 Закона о поправке к Конституции Российской Федерации.
Ранее 14 марта стало известно, что запрос президента о проверке закона по поправкам в Конституцию поступил в Конституционный суд (КС). Заключение Конституционного суда по закону о поправке к Конституции незамедлительно направят российскому лидеру после его рассмотрения.
В этот же день Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны. Документ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» был одобрен президентом и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Накануне изменения в главный закон страны поддержали все 85 региональных парламентов, а 14 марта итоги рассмотрения утвердил Совет Федерации. Документ поддержали 164 сенатора, один проголосовал против, никто не воздержался. После этого проект направили президенту.
После подписания законопроекта Путиным его должен оценить на соответствие Основному закону страны КС. Если инстанция решит, что он не противоречит Конституции, то он пройдет общероссийское голосование, которое уже запланировано на 22 апреля. Согласно проекту, заключение Конституционный суд должен дать в течение семи дней. Если более 50% участников голосования проголосуют за поправку, закон окончательно вступит в силу.

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