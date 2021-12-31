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Путин спрогнозировал последствия введения санкций США против России

31 декабря 2021, 08:50  •  206 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров призвал американского коллегу Джо Байдена не совершать «огромную ошибку» с введением санкций, которые могут привести к разрыву отношений двух стран, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков 31 декабря.
По его словам, Байден упомянул, что, в случае продолжения эскалации, Запад предпримет масштабные санкции в экономической и финансовой сфере для сдерживания России.
«Путин сообщил, что если Запад решится на упомянутые беспрецедентные санкции, это может привести к полному разрыву отношений, что нанесет серьезнейший ущерб диалогу стран в принципе. Он сказал, что это станет ошибкой, которую впоследствии наши потомки оценят как огромную ошибку, каких уже сделано немало за последние 30 лет», — прокомментировал Ушаков.
Состоявшиеся телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
25 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовил санкции против России на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. На следующий день вице-президент США Камала Харрис сообщила, что, из-за ситуации вокруг Украины Россию могут ждать небывалые санкции.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.
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