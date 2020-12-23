Путин спрогнозировал отношения с новым руководством США

Президент России Владимир Путин прокомментировал смену руководства в США.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания высказал опасения, что России станет сложнее с приходом Джо Байдена к власти США. Однако президент России прокомментировал, что вряд ли ситуация осложнится.

«Теперь по поводу того, что меняется руководство в Штатах и нам будет труднее. Я не думаю, будет, как обычно. Мы не должны на это ориентироваться, мы должны понимать, где нас ожидают какие-то сложности, угрозы, заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу — и в экономике, и в сфере повышения нашей обороноспособности», — отметил Путин в среду, 23 декабря, на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее, 23 декабря, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал об ожиданиях России от администрации избранного президента США Джо Байдена. По его словам, в Москве нет уверенности в том, что администрация Байдена готова заниматься оздоровлением отношений с Россией.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона будет работать с любой новой администрацией президента США. Он подчеркнул, что в работе с администрацией Трампа есть и плюсы, и минусы.