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Путин спрогнозировал отношения с новым руководством США

23 декабря 2020, 18:05  •  32 • Политика
Президент России Владимир Путин прокомментировал смену руководства в США.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания высказал опасения, что России станет сложнее с приходом Джо Байдена к власти США. Однако президент России прокомментировал, что вряд ли ситуация осложнится.
«Теперь по поводу того, что меняется руководство в Штатах и нам будет труднее. Я не думаю, будет, как обычно. Мы не должны на это ориентироваться, мы должны понимать, где нас ожидают какие-то сложности, угрозы, заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу — и в экономике, и в сфере повышения нашей обороноспособности», — отметил Путин в среду, 23 декабря, на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее, 23 декабря, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал об ожиданиях России от администрации избранного президента США Джо Байдена. По его словам, в Москве нет уверенности в том, что администрация Байдена готова заниматься оздоровлением отношений с Россией.
В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона будет работать с любой новой администрацией президента США. Он подчеркнул, что в работе с администрацией Трампа есть и плюсы, и минусы.

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