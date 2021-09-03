Президент России Владимир Путин спрогнозировал будущие отношения с Украиной.

Во время выступления в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин также ответил на вопрос о будущих взаимоотношениях с Украиной. По его словам, сегодняшняя ситуация в отношениях с этой страной является ненормальной и неестественной. Президент выразил надежду на восстановление отношений с республикой.

"Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал он.

При этом Путин, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что рассчитывает однажды увидеть на ВЭФ президента Украины.