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Путин спрогнозировал будущие отношения с Украиной

03 сентября 2021, 14:35  •  149 • Политика
Президент России Владимир Путин спрогнозировал будущие отношения с Украиной.
Во время выступления в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин также ответил на вопрос о будущих взаимоотношениях с Украиной. По его словам, сегодняшняя ситуация в отношениях с этой страной является ненормальной и неестественной. Президент выразил надежду на восстановление отношений с республикой.
"Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал он.
При этом Путин, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что рассчитывает однажды увидеть на ВЭФ президента Украины.

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