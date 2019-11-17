Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть

В соцсетях активно обсуждается новое фото с президентом России Владимиром Путиным. Выложил кадр в Сеть спецкор "Комсомольской правды", журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

Свой пост он подписал: "Фото на память: Путин и охранявший его бразильский спецназ".

Фото: скриншот twitter/dimsmirnov175

В центре фото действительно стоит президент России в окружении одетых в камуфляж бойцов с автоматами. Однако рядом с одним из них скромно стоит в стороне одетая в строгую юбку-карандаш и белую блузку молодая женщина. Кто это - не уточняется.

Под постом взбудораженные фото пользователи отметили, что на снимке "все брутальны".

Фото, как предполагается, сделано во время посещения Путиным Бразилии, где он участвовал в саммите БРИКС. Напомним, сам саммит проходил с 13 по 14 ноября.