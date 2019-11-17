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Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
17 ноября 2019, 18:09 • 248 • Политика
В Сети появилось новое фото президента России Владимира Путина в окружении бразильского спецназа и со строго одетой, скромно стоящей в стороне молодой женщиной. Пользователи взбудоражены кадром, отмечая, что на снимке "все брутальны".
В соцсетях активно обсуждается новое фото с президентом России Владимиром Путиным. Выложил кадр в Сеть спецкор "Комсомольской правды", журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
Свой пост он подписал: "Фото на память: Путин и охранявший его бразильский спецназ".
Фото: скриншот twitter/dimsmirnov175
В центре фото действительно стоит президент России в окружении одетых в камуфляж бойцов с автоматами. Однако рядом с одним из них скромно стоит в стороне одетая в строгую юбку-карандаш и белую блузку молодая женщина. Кто это - не уточняется.
Под постом взбудораженные фото пользователи отметили, что на снимке "все брутальны".
Фото, как предполагается, сделано во время посещения Путиным Бразилии, где он участвовал в саммите БРИКС. Напомним, сам саммит проходил с 13 по 14 ноября.
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