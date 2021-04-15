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Путин спас США от уничтожения: Сатановский о судьбоносной встрече

15 апреля 2021, 00:00  •  98 • Политика
Политолог Евгений Сатановский оценил возможную встречу президентов России и США. По его мнению, разговор, безусловно, будет идти о ситуации на Украине. Он отметил, что американцам ещё повезло, что им Россия не подкинула подобного "сюрприза". "Как представишь себе реакцию американцев, если бы мы в Канаде учудили то, что они сделали на Украине…" - обмолвился Сатановский.
Ситуация на Украине может стать ключевой темой в будущих переговорах лидеров России и США. С таким мнением выступил политолог Евгений Сатановский. В телеграм-канале "Армагеддоныч" он отметил, что пока ситуация с Незалежной, где президент напоказ бегает перед камерами западных телеканалов, печальна.
"Может Зеленский сыграть роль Саакашвили в пятидневную войну, когда войска Грузии напали на российских миротворцев в Цхинвале? Запросто. Ставки-то у него, пожалуй, много выше будут. Опять же, пока Байден у власти: чисто теоретически, но всё же... При Трампе у него никаких шансов втянуть Соединённые Штаты и НАТО в целом в конфликт с Россией не было. Их и сейчас крайне мало, но отчего ж не попытаться?" - отмечает он.
По всей видимости, добавляет эксперт, именно на "авось" и рассчитывает украинский президент.
"Судя по идиотским пробежкам по окопам в каске и бронежилете, он в новой для себя роли "зелёного человечка" решил осваиваться всерьёз. Режиссёра бы ему сменить, да куда там. Публика западная его поддерживает, а отличить реальность от своих дурных мечтаний он явно не умеет", - заметил он.
И всё же, если говорить о будущем очном разговоре Путина и Байдена, то напряжённость и неопределённость сохраняются.
"Тут чертовски интересно, что Байден будет Путину втирать, когда и если они встретятся? И не про климат и Афганистан, там сколько хочет, столько пусть и врёт, а про Украину, которая для нас по-настоящему важна, что бы насчёт этого ни думало начальство, которому явно важней другие, более близкие ему сюжеты. Пока что ситуация с ней тухлая. Как представишь себе реакцию американцев, если бы мы в Канаде учудили то, что они сделали на Украине, с разрывом отношений и сообщения со Штатами и запретом в стране английского языка... А если бы из Мексики мы сотворили копию нынешней Грузии... Давно уже бы воевали. Одно им вышло счастье: Путин этого не хочет", - заметил Сатановский.

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