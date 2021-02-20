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Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна взмолилась о помощи
20 февраля 2021, 23:10 • 215 • Политика
Население ещё одной европейской страны, вслед за Венгрией и Сербией, просит начать вакцинацию от коронавируса российской вакциной. Чешская депутат уверена: Путин спас Россию от пьяного Ельцина, спасёт и нас.
Бывший член ПАСЕ чешка Анна Чурдова решилась привиться от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Вот только сделать она этого пока не может, потому что в Чехии ждут, когда препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств.
По мнению Чурдовой, европейские власти заинтересованы в поставках американской или британской вакцин, но не потому, что они эффективнее или безопаснее российской, а потому что это выгоднее.
"Вакцины - это в первую очередь бизнес и только потом здоровье. Капиталисту нужно зарабатывать, а не быть гуманистом", - пояснила она свои слова в беседе с Parlamentní listy.
Чурдова призналась, что искренне завидует соседним странам, Сербии и Венгрии, которые уже заключили контракты на поставки российской вакцины. "Чем мы отличаемся от венгров или сербов?" - возмущается экс-депутат.
На её взгляд, власти Чехии предпочитают "умереть с США, чем жить с Россией". Однако на первом месте, уверена Чурдова, должна стоять человеческая жизнь, а прибыль и идеология в таких вопросах вообще третьестепенны. Тем же, кто до сих пор сомневается в эффективности и безопасности "Спутника V", чешка напомнила, что препарат уже одобрен не только ВОЗ, но и 24 государствами мира.
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