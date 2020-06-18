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Путин спас Израиль? МИД назвал вбросом историю о звонке Нетаньяху
18 июня 2020, 07:00 • 98 • Политика
Израильские СМИ написали о том, что несколько лет назад президент России Владимир Путин косвенно предотвратил создание палестинского государства в границах 1948 года. Якобы он согласился выполнить просьбу звонившего ему премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это вбросом.
Издание Israel Hayom сообщило о том, что президент России Владимир Путин якобы несколько лет назад косвенно предотвратил создание палестинского государства в границах 1948 года. В частности, газета ссылается на рассказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В статье говорится, что в ноябре 2016 года Нетаньяху созвонился с Путиным и попросил его заблокировать резолюцию Совбеза ООН о том, что Израиль является нарушителем международного права, находясь на территориях, захваченных в ходе Шестидневной войны. Путин тогда отказался.
Однако позже, как уточняет издание, состоялся ещё один телефонный разговор - Нетаньяху узнал о планах американцев обязать Израиль согласиться с созданием палестинского государства в границах 1948 года. И тогда Путин якобы согласился наложить вето, но, узнав о намерении российского лидера, Вашингтон отказался от резолюции.
В российском МИДе опровергли эту информацию, отметив, что она является вбросом.
"Особое разочарование вызывает, когда объектом такого рода дезинформации становятся официальные лица, так как на их заявления ориентируются, они определяют внешнюю и внутреннюю политику", - заявила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
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