Путин спас Буша от теракта 11 сентября? Американский политолог раскрыл тайный звонок президента

Президент России Владимир Путин предупреждал американского коллегу Джорджа Буша-младшего о готовящемся террористами нападении 11 сентября. Как пишет в своей книге американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби, российский лидер за два дня до теракта звонил Бушу с предупреждением.

В своей книге "Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы" он отмечает, что российская разведка выявила признаки "чего-то давно готовившегося". Путин решил предупредить Буша об угрозе, которая исходит из Афганистана.

"Затем, в сам день 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку", - отмечает Биби.

ТАСС напоминает, что накануне 11 сентября на сайте Кремля была информация о состоявшемся между главами государств разговоре. Следующий разговор произошёл 11 сентября, когда Путин выразил соболезнования американской стороне.

Примечательно, что в день трагических событий в США Джордж Буш-младший не сразу приехал в столицу: он находился в поездках по стране.

При этом в местной прессе после терактов появилась версия, что власти США действительно заранее знали о готовящейся атаке.

В частности, в 2011 году, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах рассказала, что еще на российско-американской встрече на высшем уровне в Любляне в июне 2001 года - за три месяца до сентябрьских событий - Путин предупреждал Буша об опасности, исходившей от боевиков международной террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).