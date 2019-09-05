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Путин спас Буша от теракта 11 сентября? Американский политолог раскрыл тайный звонок президента

05 сентября 2019, 22:09  •  60 • В мире
Американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби в своей книге сообщил, что российский президент Владимир Путин предупреждал американского коллегу об угрозе 11 сентября. По его словам, тайный звонок российского лидера предупреждал Джорджа Буша о готовящемся нападении.
Президент России Владимир Путин предупреждал американского коллегу Джорджа Буша-младшего о готовящемся террористами нападении 11 сентября. Как пишет в своей книге американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби, российский лидер за два дня до теракта звонил Бушу с предупреждением.
В своей книге "Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы" он отмечает, что российская разведка выявила признаки "чего-то давно готовившегося". Путин решил предупредить Буша об угрозе, которая исходит из Афганистана.
"Затем, в сам день 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку", - отмечает Биби.
ТАСС напоминает, что накануне 11 сентября на сайте Кремля была информация о состоявшемся между главами государств разговоре. Следующий разговор произошёл 11 сентября, когда Путин выразил соболезнования американской стороне.
Примечательно, что в день трагических событий в США Джордж Буш-младший не сразу приехал в столицу: он находился в поездках по стране.
При этом в местной прессе после терактов появилась версия, что власти США действительно заранее знали о готовящейся атаке.
В частности, в 2011 году, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах рассказала, что еще на российско-американской встрече на высшем уровне в Любляне в июне 2001 года - за три месяца до сентябрьских событий - Путин предупреждал Буша об опасности, исходившей от боевиков международной террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

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