Путин созывает Совет безопасности: О чём будет большое заявление?

В кремле анонсировали заседание Совета безопасности России. Президент Владимир Путин готовит большое заявление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что сегодня, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин проведёт заседание Совета безопасности нашей страны.

"Это большой Совет безопасности", - уточнил Песков.

В Кремле подтвердили, что глава государства выступит с большим заявлением.

О чём оно будет? Пока не уточняется. С большой долей вероятности, оно будет касаться событий, связанных с ухудшением ситуации в Донбассе и усилением конфронтации между ВСУ и силами ДНР и ЛНР.