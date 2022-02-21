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Путин созывает Совет безопасности: О чём будет большое заявление?
21 февраля 2022, 12:55 • 331 • Политика
В кремле анонсировали заседание Совета безопасности России. Президент Владимир Путин готовит большое заявление.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что сегодня, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин проведёт заседание Совета безопасности нашей страны.
"Это большой Совет безопасности", - уточнил Песков.
В Кремле подтвердили, что глава государства выступит с большим заявлением.
О чём оно будет? Пока не уточняется. С большой долей вероятности, оно будет касаться событий, связанных с ухудшением ситуации в Донбассе и усилением конфронтации между ВСУ и силами ДНР и ЛНР.
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