Путин созвонился с Эрдоганом: В Кремле сообщили детали разговора

Президенты России и Турции провели телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, в разговоре лидеры обсудили широкий спектр вопросов – борьбу с коронавирусом, ближневосточное урегулирование, а также ситуацию с Нагорным Карабахом.

Президент России Владимир путин провел телефонные переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. В Кремле сообщили детали состоявшейся беседы. Как говорится в сообщении пресс-службы президента России, политики в деталях обсудили меры борьбы с COVID.

В частности, говорится, что Россия готова наращивать практическое сотрудничество на этом направлении. Как указали в Кремле, речь идёт о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V". Не исключено, что ее производство может быть налажено и на турецких предприятиях – такие возможности прорабатываются.

Также главы государств подняли вопросы по Сирии, Ливии и Нагорному Карабаху.

Отмечается, что в завершение диалога Путин и Эрдоган договорились и дальше продолжать взаимодействие и развитие регулярного двустороннего диалога по иным каналам.