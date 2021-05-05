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Путин созвонился с Эрдоганом: В Кремле сообщили детали разговора
05 мая 2021, 17:50 • 158 • Политика
Президенты России и Турции провели телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, в разговоре лидеры обсудили широкий спектр вопросов – борьбу с коронавирусом, ближневосточное урегулирование, а также ситуацию с Нагорным Карабахом.
Президент России Владимир путин провел телефонные переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. В Кремле сообщили детали состоявшейся беседы. Как говорится в сообщении пресс-службы президента России, политики в деталях обсудили меры борьбы с COVID.
В частности, говорится, что Россия готова наращивать практическое сотрудничество на этом направлении. Как указали в Кремле, речь идёт о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V". Не исключено, что ее производство может быть налажено и на турецких предприятиях – такие возможности прорабатываются.
Также главы государств подняли вопросы по Сирии, Ливии и Нагорному Карабаху.
Отмечается, что в завершение диалога Путин и Эрдоган договорились и дальше продолжать взаимодействие и развитие регулярного двустороннего диалога по иным каналам.
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