Путин созвал Совбез после звонка Лукашенко

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лидер нации решил срочно обсудить ситуацию у соседей по бывшему СССР

Президент России Владимир Путин после телефонного звонка белорусскому коллеге Александру Лукашенко проводит совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило", – с такими словами глава государства обратился к присутствующим, передает РИА "Новости".

Он отметил, что во многом у России и соседних стран совпадают экономические и политические интересы, что является одним из внешнеполитических приоритетов Москвы.

А после разговора с Лукашенко Путин и члены Совбеза обсудили положение дел на постсоветском пространстве:



"Это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило. Во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические"



Со многими, но не со всеми? pic.twitter.com/nOd5jcHe7I — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 7, 2020



Напомним, ранее сегодня Путин впервые после задержания 33 россиян 29 июля в Минске позвонил Лукашенко и обсудил с ним судьбу наших граждан.

"Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, с тем чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", – интерпретировала диалог двух лидеров пресс-служба Батьки.

Также после разговора Путина СКР начал доследственную проверку по факту задержания россиян в соседней стране.

Накануне в "Комсомольская правда" опубликовала собственное расследование, согласно которому граждан РФ заманили в Белоруссию спецслужбы СБУ. Россиян нанимали якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, а билеты оформляли с территории Украины.

