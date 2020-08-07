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Путин созвал Совбез после звонка Лукашенко

07 августа 2020, 18:45  •  87 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер нации решил срочно обсудить ситуацию у соседей по бывшему СССР
Президент России Владимир Путин после телефонного звонка белорусскому коллеге Александру Лукашенко проводит совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
"Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило", – с такими словами глава государства обратился к присутствующим, передает РИА "Новости".
Он отметил, что во многом у России и соседних стран совпадают экономические и политические интересы, что является одним из внешнеполитических приоритетов Москвы.
А после разговора с Лукашенко Путин и члены Совбеза обсудили положение дел на постсоветском пространстве:

"Это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило. Во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические"

Со многими, но не со всеми? pic.twitter.com/nOd5jcHe7I
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 7, 2020

Напомним, ранее сегодня Путин впервые после задержания 33 россиян 29 июля в Минске позвонил Лукашенко и обсудил с ним судьбу наших граждан.
"Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, с тем чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", – интерпретировала диалог двух лидеров пресс-служба Батьки.
Также после разговора Путина СКР начал доследственную проверку по факту задержания россиян в соседней стране.
Накануне в "Комсомольская правда" опубликовала собственное расследование, согласно которому граждан РФ заманили в Белоруссию спецслужбы СБУ. Россиян нанимали якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, а билеты оформляли с территории Украины.

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