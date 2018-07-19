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Путин создал Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

19 июля 2018, 20:39  •  37 • Политика

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при президенте РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Преобразовать Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам", - отмечается, в частности, в документе.

Тем же указом расформированы совет по модернизации экономики и инновационному развитию, совет по развитию финансового рынка и экономический совет при президенте, а также комиссию по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

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