Путин создал госкомпанию-оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) под названием " Российский экологический оператор". После подписания документ был размешен на сайте правовой информации.

В указе говорится, что компания-оператор по обращению ТБО создаётся с целью реализации российского законодательства в области обращения с отходами, а также чтобы стимулировать инвестиции в данную отрасль. Кроме того, компания-оператор по обращению ТБО является частью национального проекта "Экология", в частности частью комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".

Учредителем компании выступает Министерство природных ресурсов и экологии. Оно же является ответственным за работу созданного оператора.