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Путин создал госкомпанию-оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами

14 января 2019, 20:39  •  61 • Политика
Глава России Владимир Путин утвердил создание компании-оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) под названием " Российский экологический оператор". После подписания документ был размешен на сайте правовой информации.
В указе говорится, что компания-оператор по обращению ТБО создаётся с целью реализации российского законодательства в области обращения с отходами, а также чтобы стимулировать инвестиции в данную отрасль. Кроме того, компания-оператор по обращению ТБО является частью национального проекта "Экология", в частности частью комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".
Учредителем компании выступает Министерство природных ресурсов и экологии. Оно же является ответственным за работу созданного оператора.

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