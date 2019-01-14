|
Путин создал госкомпанию-оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами
14 января 2019, 20:39 • 61 • Политика
Глава России Владимир Путин утвердил создание компании-оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) под названием " Российский экологический оператор". После подписания документ был размешен на сайте правовой информации.
В указе говорится, что компания-оператор по обращению ТБО создаётся с целью реализации российского законодательства в области обращения с отходами, а также чтобы стимулировать инвестиции в данную отрасль. Кроме того, компания-оператор по обращению ТБО является частью национального проекта "Экология", в частности частью комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".
Учредителем компании выступает Министерство природных ресурсов и экологии. Оно же является ответственным за работу созданного оператора.
Подпишитесь на нас
61
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2019, 19:54
|
09 января 2019, 02:24
|
08 января 2019, 15:09
|
12 января 2019, 03:39
|
12 января 2019, 03:39
|
10 января 2019, 22:24
|
12 января 2019, 19:54