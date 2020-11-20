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Путин сорвал планы Эрдогана по уничтожению Армении - эксперт

20 ноября 2020, 18:05  •  135 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ликвидировать Республику Анкара собиралась руками Пашиняна и засланных турками боевиков
Возобновление вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе должно было привести к ликвидации Армении. Данные планы строил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако президент РФ Владимир Путин их сорвал. К такому выводу пришел публицист и экономист Михаил Хазин.
По его мнению, реализовать прожект Анкары должен был премьер-министр Армении Никол Пашинян, поставленный в определенные условия не без помощи американского миллиардера Джорджа Сороса и людей, которые за ним стоят.
"Логика была примерно такая. Азербайджан начинает, как это у нас принято говорить, контртеррористическую операцию, не выходя за пределы. Но в тот момент, когда они уже на коне и захватывают всю территорию Карабаха, начинаются проблемы с беженцами", – цитирует эксперта "ЦарьГрад".
В этот момент, отметил он, вступают на арену всякие западные соровские фонды, разыгрывающие свою карту и занимающиеся "вредительством". Одновременно в турецком анклаве Азербайджана Нахичевани активизируются всякого рода экстремисты, которые и должны были осуществить ликвидацию Армении, считает публицист.
В результате действий бандформирований, в Республике начинается гуманитарная катастрофа. У руководства появляются проблемы с сухопутной границей с Грузией, которая также "контролируется Соросом". Затем армия Азербайджана перерезает армянам узкий перешеек у границы с Ираном, после чего стране неоткуда ждать помощи.
Единственным шансом на спасение остается военная помощь России, которую любым путем пытаются втянуть в конфликт, отмечает Хазин. Однако Путин выдержал паузу, показав Анкаре и Баку, что несмотря на все их усилия, Москва вмешиваться не собирается. Лидер РФ в итоге дождался заветного звонка Эрдогана, подчеркнул публицист. А дальше события развивались, как мы уже знаем, резюмировал он.
Иное развитие событий рассказали дипломатические источники телеграм-канала WarGonzo из Стамбула. По их информации, перед подписанием мирного соглашения якобы президент Азербайджана Ильхам Алиев попросил у Путина 20 минут на согласование ввода российских миротворцев в НКР с Эрдоганом.
"Президент РФ такой возможности Алиеву не предоставил. Естественно, это обстоятельство вызвало серьезное напряжение в отношениях между Баку и Анкарой, так как в планы Эрдогана не входило отдавать регион под контроль МС РФ", – следует из сообщения.
Такого развития событий лидер Турции не предполагал, он собирался поставить свои войска в регионе. Поэтому он так оперативно запросил у парламента разрешения на ввод турецких военных в Азербайджан. Эрдоган спешит наверстать упущенное.
Открытым до сих пор остается вопрос присутствия в регионе засланных туда боевиков из Закавказья. Алиев обещал с ними разобраться, но у Эрдогана до сих пор на них большие виды, отмечается в сообщении.

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