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Путин сорвал овации Стамбула, напомнив, «кто придумал название «Турецкий поток» - видео

19 ноября 2018, 18:39  •  90 • Политика
Президент России Владимир Путин сорвал долгие овации зала в Стамбуле, где проходит церемония завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», включая рукоплескания и улыбку своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский лидер перед этим напомнил всем присутствующим: «Мы-то с вами знаем, кто придумал название «Турецкий поток».
Это далеко не единственный раз, когда президент России делал длительную паузу в своем выступлении, дожидаясь, пока утихнут овации зала в Стамбуле, где проходит церемония завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Вместе с российским лидером в зале присутствовал и его турецкий коллега.
Реджеп Тайип Эрдоган вместе с остальными поддержал аплодисменты, прозвучавшие на мимику Путина.
«Мы-то с вами знаем, кто придумал название «Турецкий поток», - сказал при этом глава российского государства, выразительно посмотрев в сторону Эрдогана.
«Мы с вами знаем, кто это предложил»: Путин напомнил Эрдогану, кто придумал название «Турецкий поток», и сорвал овацию pic.twitter.com/UeDltm3A12
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 ноября 2018 г.

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