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Путин сорвал овации Стамбула, напомнив, «кто придумал название «Турецкий поток» - видео
19 ноября 2018, 18:39 • 90 • Политика
Президент России Владимир Путин сорвал долгие овации зала в Стамбуле, где проходит церемония завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», включая рукоплескания и улыбку своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский лидер перед этим напомнил всем присутствующим: «Мы-то с вами знаем, кто придумал название «Турецкий поток».
Это далеко не единственный раз, когда президент России делал длительную паузу в своем выступлении, дожидаясь, пока утихнут овации зала в Стамбуле, где проходит церемония завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Вместе с российским лидером в зале присутствовал и его турецкий коллега.
Реджеп Тайип Эрдоган вместе с остальными поддержал аплодисменты, прозвучавшие на мимику Путина.
«Мы-то с вами знаем, кто придумал название «Турецкий поток», - сказал при этом глава российского государства, выразительно посмотрев в сторону Эрдогана.
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