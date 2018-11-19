Путин сорвал овации Стамбула, напомнив, «кто придумал название «Турецкий поток» - видео

Президент России Владимир Путин сорвал долгие овации зала в Стамбуле, где проходит церемония завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», включая рукоплескания и улыбку своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский лидер перед этим напомнил всем присутствующим: «Мы-то с вами знаем, кто придумал название «Турецкий поток».

Это далеко не единственный раз, когда президент России делал длительную паузу в своем выступлении, дожидаясь, пока утихнут овации зала в Стамбуле, где проходит церемония завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Вместе с российским лидером в зале присутствовал и его турецкий коллега.

Реджеп Тайип Эрдоган вместе с остальными поддержал аплодисменты, прозвучавшие на мимику Путина.

«Мы-то с вами знаем, кто придумал название «Турецкий поток», - сказал при этом глава российского государства, выразительно посмотрев в сторону Эрдогана.