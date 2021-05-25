Путин сообщил о военных рисках у границ России

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

РФ укрепляет свою ядерную триаду, на заключительной стадии госиспытаний находится гиперзвуковая система "Циркон"

ВС России должны находиться в полной боеготовности из-за вероятных угроз у границ нашей страны в связи с непростой международной ситуацией. На этом фоне Москва укрепляет ядерную триаду государства, армия и флот получают новейшие виды вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности", – цитирует РИА "Новости" верховного главнокомандующего.

По его словам, все рода и виды войск должны развиваться сбалансированно и системно с учетом тенденций сегодняшнего дня и тех стратегий и тактик, которые заложены в планах мировых военных держав.

"В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады", - подчеркнул лидер нации.

Президент отметил, что с оснащением кораблей крылатыми ракетами "Калибр", расширились боевые возможности ВМФ РФ. Кроме того, на заключительной стадии государственных испытаний сейчас находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон". Страна должна развивать уже существующий ядерный потенциал и совершенствовать его в целом, поскольку он является главным фактором "обеспечения стабильности и безопасности России".

Речь идет о системе "Авангард", указал Путин и добавил, что самолеты – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" совершили уже более 160 вылетов.

Кроме того, близки к завершению испытания ЗРС С-500 "Прометей", которые скоро поступят в войска. По данным главы государства, уже свыше 70% зенитных ракетных полков ВКС РФ перевооружены на комплексы С-400.

В конце прошлой недели глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о том, что российская армия столкнулась с "неприятными неожиданностями" во время апробации новейшего оружия и техники в условиях боевых действий в Сирии. Причем все вооружение уже прошло госиспытания. Некоторые образцы – министр назвал полтора десятка – сняли с производства и отозвали из частей.

