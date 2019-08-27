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Путин сообщил о еще одной поставке Турции С-400

27 августа 2019, 18:24  •  50 • Политика

ЖУКОВСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что еще одна поставка комплексов С-400 по контракту с Турцией прошла 27 августа.

"Сегодня, кстати, еще одна поставка прошла с утра", - сказал он, обращаясь к сопровождавшему его на авиасалоне МАКС президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Транспортный самолет с элементами второго дивизиона российских ЗРС С-400 приземлился в Анкаре, сообщило ранее во вторник Министерство национальной обороны Турции на своем сайте. "С сегодняшнего дня начались поставки частей второй батареи систем С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре. Весь процесс передачи ЗРС займет около месяца", - говорится в заявлении ведомства.

Как ранее сообщил телеканал NTV, Турция будет принимать по два самолета с элементами ЗРС в сутки.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Поставка компонентов первого дивизиона С-400 была осуществлена с 12 по 25 июля. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре.

В новость были внесены изменения (16:26 мск) - добавлены подробности.

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