Путин сообщил о достигнутых с Эрдоганом договоренностях по Идлибу

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что договоренности, достигнутые с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве, станут хорошей основой для урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. Об этом российский лидер заявил по итогам прошедших переговоров в Москве.

«Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения», — цитирует главу государства в четверг, 5 марта, ТАСС. Договоренности, выразил надежду президент РФ, создадут условия для мирного процесса урегулирования в Сирии.

С 00:01 6 марта в Идлибе введут режим прекращения огня, сообщил Эрдоган по итогам переговоров.

Как добавил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Турция обязались уничтожить все признанные Советом Безопасности ООН террористические группировки в Идлибе.

Ранее в четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции. Центральной темой встречи стала ситуация в сирийской провинции Идлиб.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.