Путин согласился выслушать оправдания Болтона

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна выйдет из договора об РСМД, ссылаясь на нарушение его Россией.

Президент России Владимир Путин согласился предоставить аудиенцию советнику по безопасности президента США Джону Болтону. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, встреча двух политиков состоится 23 октября. «Предстоит выслушать разъяснения «по великому множеству тем», - отметил Песков.

Ранее военный эксперт полковник Виктор Баранец рассказал Царьграду о том, что за все время споров вокруг РСМД США так и не представили ни одного аргумента в доказательство того, что Россия нарушает договор. Американская сторона ссылается, что публикация таких сведений вскроет их источник.

При этом Россия неоднократно представляла прямые доказательства нарушения американской стороной РСМД, отметил Баранец. Это и запуски новых ракет, и разработка тяжелых ударных беспилотников, и новые пусковые установки в странах Европы, отметил он.