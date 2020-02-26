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Путин согласился с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

26 февраля 2020, 20:39  •  9 • Политика

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, которое станет выходным днем. Об этом журналистам сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

"Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого, - сказал Крашенинников. Он добавил, что в законе будет прописано, что "всероссийское голосование проходит 22 апреля, что это будет нерабочий день, и это будет связано с теми выходными, которые существуют в Трудовом кодексе".

Крашенинников сообщил, что внеочередной выходной день должен быть оплачен. "Это будет оплачиваемый выходной день, это никакой не отгул, не за свой счет человек возьмет [выходной]. Все будет нормально", - подчеркнул сопредседатель рабочей группы.

Крашениннков уточнил, что 10 марта пакет поправок будет рассмотрен во втором чтении. "Скорее всего сразу на следующей неделе будет третье чтение, дальше будет Совет Федерации", - сказал он. По мнению сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, у граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомится со всеми предлагаемыми поправками, а у ЦИК и других комиссий - организовать голосование, чтобы все желающие могли принять в нем участие.

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