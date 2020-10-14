|
Путин согласился: Россия снимает санкции с украинских предприятий
14 октября 2020, 16:40 • 122 • Политика
Президент согласился на предложение премьера
Москва отменит ограничительные меры, введенные против двух промышленных предприятий Незалежной. Об этом стало известно на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Сообщается, что российский лидер согласился на предложение премьера Михаила Мишустина. Последний посчитал возможным возобновить поставки продукции с этих предприятий в Россию.
Путин на совещании правительства заявил, что Москва готова восстановить экономическое сотрудничество с Киевом. Глава государства подчеркнул, что ограничения начала вводить не Россия. Санкции против Украины были лишь ответным шагом с нашей стороны.
"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной",
– отметил президент.
Новость дополняется.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2020, 19:55
|
08 октября 2020, 14:00
|
10 октября 2020, 02:40
|
08 октября 2020, 01:10
|
08 октября 2020, 16:45
|
09 октября 2020, 09:15
|
08 октября 2020, 04:50