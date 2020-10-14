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Путин согласился: Россия снимает санкции с украинских предприятий

14 октября 2020, 16:40  •  122 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент согласился на предложение премьера
Москва отменит ограничительные меры, введенные против двух промышленных предприятий Незалежной. Об этом стало известно на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Сообщается, что российский лидер согласился на предложение премьера Михаила Мишустина. Последний посчитал возможным возобновить поставки продукции с этих предприятий в Россию.
Путин на совещании правительства заявил, что Москва готова восстановить экономическое сотрудничество с Киевом. Глава государства подчеркнул, что ограничения начала вводить не Россия. Санкции против Украины были лишь ответным шагом с нашей стороны.
"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной",
– отметил президент.
Новость дополняется.

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