Путин согласился: Россия снимает санкции с украинских предприятий

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент согласился на предложение премьера

Москва отменит ограничительные меры, введенные против двух промышленных предприятий Незалежной. Об этом стало известно на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Сообщается, что российский лидер согласился на предложение премьера Михаила Мишустина. Последний посчитал возможным возобновить поставки продукции с этих предприятий в Россию.

Путин на совещании правительства заявил, что Москва готова восстановить экономическое сотрудничество с Киевом. Глава государства подчеркнул, что ограничения начала вводить не Россия. Санкции против Украины были лишь ответным шагом с нашей стороны.

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной",

– отметил президент.

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