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Путин согласился продумать возможное использование маткапитала на ремонт
02 июня 2021, 18:45 • 75 • Политика
Президент России Владимир Путин согласился с предложением продумать возможность расширения использования материнского капитала для проведения ремонта. Об этом глава государства заявил 2 июня в ходе встречи с руководством «Единой России» и участниками праймериз партии.
По словам Путина, ограничения, связанные с выплатой маткапитала, продиктованы исключить злоупотребления и манипуляции с этой выплатой.
«Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую», — подчеркнул президент.
31 мая замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе форума «Большой семейный совет» заявил, что количество сертификатов на получение материнского капитала, выделенных за время действия программы, составляет 12 млн.
1 мая Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных, в котором уточняются цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. В документе говорится, что теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.
С 2021 года материнский капитал увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей — за второго. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.
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