Путин согласился ответить на вопросы американского СМИ

Президент России Владимир Путин согласился ответить на вопросы американского телеканала NBC. Выход полной версии интервью запланирован на 14 июня.

С июля 2018 года Путин не давал интервью американским журналистам. В преддверии встречи на высшем уровне с Джо Байденом президент России согласился ответить на вопросы старшего международного корреспондента NBC Кейра Симмонса.

Запись интервью будет проводиться в Москве. Ожидается, что Симмонс затронет широкий спектр тем. Хронометраж беседы пока неизвестен.

Анонс интервью телеканал обещал показать уже вечером 11 июня, но полная версия эксклюзива выйдет лишь спустя три дня. Информация об этом появилась на сайте данного СМИ.

Летом 2018 года президент России общался с Крисом Уоллесом - ведущим телеканала Fox News. Их беседа продолжалась 34 минуты. Главной темой интервью тогда была прошедшая 16 июля в Хельсинки встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, занимавшим тогда должность президента США.

Первая встреча Джо Байдена и Владимира Путина пройдёт 16 июня в Женеве. Владимир Путин признался, что каких-либо "прорывов" от этого саммита не ожидает. Глава государства отметил: у России и США совпадают некоторые интересы. По словам Путина, он будет говорить с американским лидером о разоружении, стратегической стабильности, а также о пандемии коронавируса и изменениях климата. На саммите также затронут тему вооружённых конфликтов в горячих точках. Президент России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас на крайне низком уровне, поэтому при личной встрече глав государств должны быть найдены пути урегулирования двусторонних отношений.