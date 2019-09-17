Путин согласился обсудить предложения КПРФ о совершенствовании избирательной системы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Политическая система страны представляет собой живой организм, нужно смотреть, как имеющиеся инструменты работают и что можно откорректировать, чтобы усовершенствовать и сделать систему более эффективной. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, предложив обсудить идеи коммунистов по изменению избирательного законодательства.

"Сейчас выборы завершились. Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить, требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: электроника, вторые - иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему", - заявил Зюганов на встрече с главой государства, отметив, что КПРФ готова к такой работе.

"Хорошо. Мы постоянно с вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа", - сказал Путин.

Руководитель КПРФ в свою очередь заявил, что у фракции есть хорошие идеи законодательных поправок в этой сфере. "Мы их внесем, если вы поддержите. Будет гораздо полезнее всем и выборной системе пойдет [на пользу]. Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали", - добавил Зюганов.

"Давайте поговорим", - предложил в ответ президент.