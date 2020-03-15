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Путин собрался переселить в Крым половину России? Чубаров видит препятствие только в воде
15 марта 2020, 11:35 • 228 • Политика
Журналист Юлия Витязева рассказала своим подписчикам легенду о том, что президент России Владимир Путин собрался переселить в Крым половину России. Такой вывод она сделала из заявления главы меджлиса крымско-татарского народа* Рефата Чубарова. Тот полагает, что дополнительные источники питьевой воды позволят Путину заселить полуостров.
"Согласно легенде, Путин в Крым уже пол-Сибири переселил. Теперь, оказывается, ещё собирается. Вопрос о том, как вновь прибывшие будут теснить понаехавших, не стоит. Ведь тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть пространство до желательных пределов", - саркастично заметила Витязева на своей странице в Twitter.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
К посту она прикрепила скриншот украинского портала "Обозреватель", который опубликовал интервью главы меджлиса крымско-татарского народа* Рефата Чубарова. По его мнению, в Крыму достаточно воды лишь для коренных жителей, а переселенцам из России её нужно больше. И дело якобы не в развитии аграрного сектора, а в модернизации и развитии туристической сферы.
"Но всё это России нужно не для того, чтобы сделать жизнь людей максимально комфортной, а для того, чтобы сделать Крым привлекательным для российских граждан", - заявил Чубаров.
Он убеждал читателей, что крымских татар и других украинцев заставляют покидать полуостров "с помощью преследований, репрессий и насильственного похищения людей, которые не лояльны к России". И при этом Владимир Путин намерен переселить в Крым максимальное количество "своих граждан".
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.
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