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Путин собрал в Кремле «привлекательную команду»

23 мая 2019, 18:24  •  49 • В России

- А цветы ваши я заберу обязательно, - завершила свое выступление с трибуны в Екатерининском зале Кремля Валентина Матвиенко.

Только что Владимир Путин вместе с букетом вручил спикеру Совета Федерации орден Андрея Первозванного, одну из высших наград России.

- Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельная ответственность – всё это в сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиеенко, - не жалел добрых слова для нее президент. - Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, и на этом посту многое делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма.

- У меня 47 лет трудового стажа, и все эти годы я работала на государственной службе, но самые яркие, самые интересные и самые содержательные - это годы работы в вашей команде, Владимир Владимирович, - сказал Матвиенко. - Скажу честно, работать с вами непросто, работать с вами нелегко. Вы - очень строгий, очень требовательный руководитель, и всегда нацелены на результат. Я очень многому у вас научилась. Вы сохранили Россию, которой грозила судьба Советского Союза, сохранили ее суверенитет, вы из руин возродили вооруженные силы, и сегодня у нас лучшая армия, оснащенная самым современным вооружением и, главное, людям были возвращены вера и достоинство.

Руководитель симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев и ректор МГУ Виктор Садовничий были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

- Недавно японские коллеги подарили мне галстук, - показал из-под алой орденской ленты исписанный какими-то мелкими цифрами галстук Садовничий. - Тут написано число Пи, чему оно равно. Не хватит всех галстуков мира, чтобы написать это бесконечное число целиком, совсем недавно суперкомпьютер вычислил 31 триллион знаков этого числа. Наука всегда ищет — что бы открыть. Спасибо, что поддерживаете науку.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены — замдиректора национального центра акушерства и гинекологии Лейла Адамян, шеф президентского протокола при Борисе Ельцине Владимир Шевченко, глава центра подготовки космонавтов Федор Юрчихин.

Михаил Жванецкий из-за плохого самочувствия не смог приехать в Кремль, чтобы получить орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Этот орден получили мэр Казани Ильсур Метшин, ректор финансового университета Мухадин Эскиндаров, модельер Валентин Юдашкин, а IV степени — космонавты Андрей Борисенко и Олег Новицкий, актер Сергей Маковецкий, директор детского онкоцентра Александр Румянцев и глава оргкомитета чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин.

- Служу России, - сказала руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, получил орден Александра Невского.

«Важней всего погода в доме» - заиграл оркестр, когда за Орденом Дружбы пошла певица Лариса Долина, эту же награду Владимир Путин вручил послу Китая в России Ли Хуэю.

- Я думал, какую музыку сыграют, все-таки Чайковский, - прислушался к оркестру, выйдя на вручение Ордена Дружбы, ректор академии балета Николай Цискаридзе. - Я всю жизнь служу искусству, спасибо вам, что у нас есть мирное небо над головой и есть возможность наслаждаться искусством.

- Я мог бы говорить часами о своем отношении к России, - заявил после получения Ордена Дружбы президент ФИФА Джанни Инфантино. - Но я просто скажу — большое спасибо, слава России!

Знак заслуженного работника физической культуры президент прикрепил на лацкан пиджака 92-летнего Никиты Симоняна.

- Уже идет 74-й год моего служения отечественному спорту, - сказал Симонян и начал перечислять турниры, в которых он участвовал и про которые большинство присутствующих читали лишь в книжках. - Хочу поблагодарить руководство страны за отношение к футболу и нашей сборной. В 1958 году наша команда, как и в 2018-м, тоже попала на чемпионате мира в восьмерку сильнейших, но тогда руководство устроило нам обструкцию. Желаю нашей национальной сборной успехов.

- Мы все одна большая непобедимая команда, а с иностранными участниками она становится еще привлекательней, - подвел черту, подхватив спортивную терминологию Путин.

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