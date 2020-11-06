Путин собрал Совет Безопасности ради двух вопросов, затронутых службой разведки

Президент России Владимир Путин встретился с членами Совета Безопасности страны и обсудил вопросы борьбы с коронавирусом в регионах, а также ситуацию в Нагорном Карабахе, о чём сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в Кремле признали, что на региональном уровне система здравоохранения перегружена, есть сбои в работе из-за наплыва пациентов с вирусными заболеваниями, в том числе COVID-19. Актуальную повестку в этой связи сегодня Путин проговорил с Совбезом.

Что касается Нагорного Карабаха, по данному вопросу продолжился обмен мнениями. Кроме того, собеседники говорили о том, как можно усилить урегулирование конфликта.

Добавим, ранее именно вопросы коронавируса и Нагорного Карабаха в интервью РИА "Новости" затронул глава СВР Сергей Нарышкин. Напомним, Нарышкин, говоря о COVID-19, отметил, что русская разведка склоняется к естественному происхождению вируса. Что касается Карабаха, глава СВР подчеркнул, что в распоряжении разведки есть информация об участии турецких сил в конфликте.