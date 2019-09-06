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Путин собирается принять участие в едином дне голосования 8 сентября

06 сентября 2019, 09:09  •  8 • Политика

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин собирается принять участие в едином дне голосования 8 сентября.

"Голосовать планирует", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В предыдущие годы Путин традиционно голосовал на избирательном участке в Российской академии наук на улице Косыгина в Москве.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Выборы в Москве

Окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму седьмого созыва включает 225 человек, сообщил ТАСС в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Кроме самовыдвиженцев на выборы зарегистрированы представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия","Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

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