Путин собирается посетить Чечню

НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым сообщил, что собирается посетить регион, чтобы воочию убедиться в том, что республика развивается успешно.

"Я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву", - сказал президент, обращаясь к Кадырову.

Путин подчеркнул, что Чечня развивается достаточно хорошими темпами. "Мы с вами помним, в каком она была состоянии определенное количество лет назад, - отметил российский лидер. - Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям".

Глава государства сделал акцент на том, что Кадыров лично уделяет развитию региона "практически всю свою жизнь" и отметил вклад его отца, Ахмата Кадырова, в процветание республики.

"Ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне", - сказал Путин.

Итоги развития региона

Рамзан Кадыров в свою очередь доложил президенту о ходе подготовки к 1 сентября. По его словам, в регионе готовы все 470 школ. Всего в Чечне 282 тыс. школьников, из них в первый класс пойдут 33,8 тыс. детей.

"Первый класс - это тоже хороший показатель, у нас рождаемость, как вы знаете, самая высокая, - заметил глава Чечни. - Все образовательные учреждения у нас готовы на 100%, я проводил лично совещания и просто лично проверял". Он добавил, что планирует обсудить с президентом проблему учебы в третью смену.

Что касается социально-экономического развития региона, то, по данным Кадырова, валовый региональный продукт (ВРП) за 2018 год составил более 197 млрд рублей, инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия 2019 года выросли на 127%.

На стадии реализации находится 628 проектов стоимостью 228 млрд рублей, что позволяет создать в Чечне еще 20 тыс. рабочих мест. "Вы нам дали поручение по безработице - она у нас уже снизилась до 8%, и я думаю, что в ближайшем будущем мы этот вопрос решим", - отчитался Кадыров.

Он также заметил, что Чечня лидирующее место по зарплатам отдельных категорий бюджетников. "Мы даже входим в четверку регионов, которые удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов", - подчеркнул глава Чечни.

"Не снижайте только", - предостерег Путин.

Говоря о реализации нацпроектов, Кадыров отметил, что в рамках этой работы ведется строительство и реконструкция более 100 объектов и экономики, и социальной сферы, 30 из которых уже практически готовы. В заключение он добавил, что благодаря поддержке федерального центра, региону удается не снижать темпов развития вопреки ограничениям со стороны стран Запада.

"По всем показателям, которые необходимы, по удобству, созданию комфортной жизни мы занимаем лидирующие места", - подытожил Кадыров.