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Путин снял с врачей уголовную ответственность за разбитую ампулу

13 января 2020, 19:54  •  80 • В России

В прошедшем году на встречах президента с общественностью к Владимиру Путину дважды обращались с просьбой изменить ситуацию, в которой оказались медики, работающие с наркосодержащими препаратами. Ответственность в этой сфере так велика, что врачи во избежание ошибки предпочитали вообще не назначать терапию нуждающимся в ней онкобольным в первую очередь в хосписах. Любая утрата ампулы лекарства с наркотическим средством вела к уголовному делу.

- Избыточные требования ведут к негативным последствиям - напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать, - поддержал обращение Путин на встрече в Светлогорске. - Можно выйти из ситуации очень просто: на уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте. Акт этот должен приобретать характер определенной нормы.

Одним из первых поручений правительству, подписанным президентом в новом году, стало распоряжение «внести изменения в законодательство, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности сотрудников медицинских организаций, нечаянно потерявших наркотические или психотропные лекарственные препараты».

Эти изменения коснутся случаев, когда «утрата препаратов не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты». То есть разбившаяся ампула с лекарством теперь не станет поводом для автоматического возбуждения уголовного дела.

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