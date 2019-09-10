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Путин снял с должности замглавы МИД, ответственного за связи со странами СНГ

10 сентября 2019, 19:09  •  10 • Политика
Президент России Владимир Путин уволил заместителя главы МИД Григория Карасина, курировавшего связи со странами СНГ и планировавшего стать сенатором от Сахалина.
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин 10 сентября был освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
До увольнения Карасин занимался вопросами двусторонних отношений России со странами СНГ. Также он курировал работу с соотечественниками за рубежом и отвечал за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, Русской Православной Церковью и общественными организациями.
В конце августа президент России наградил Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Это не единственная награда дипломата. Он имеет орден Дружбы, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Александра Невского и ряд других почетных наград.
Перед выборами Карасин отмечал, что может перейти на работу в Совет Федерации в качестве сенатора от Сахалина. Дипломат пояснял, что всё будет зависеть от результатов голосования.

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