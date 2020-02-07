Президент России Владимир Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также провел ряд перестановок в системе силовых ведомств. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 6 февраля.

Так, с должностей были сняты начальник Управления МВД РФ по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксенов, начальник Управления МВД РФ по Приморскому краю генерал-майор Николай Афанасьев и глава МВД по Республике Коми генерал-майор Виктор Половников.

Также Путин уволил с поста полковника юстиции Александра Сарафанова, занимавшего пост замруководителя главка СК РФ по Московской области, и генерал-лейтенанта внутренней службы Руслана Яхьяева, занимавшего должность начальника главка МЧС по Чеченской Республике.

Виктор Половников был задержан по подозрению в получении взятки в 25 млн рублей в середине января. По данным СМИ, сумма распределялась между посредниками, среди которых был адвокат и генерал-лейтенант Фаяз Шабаев — бывший работник правоохранительных органов Татарстана, которого арестовали в декабре 2019 года. Согласно предварительной информации, он получил взятку в размере 10 млн рублей, часть которой передал Половникову. Помимо этого, около 9 млн рублей было переведено через фирмы-однодневки.