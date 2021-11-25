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Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН
25 ноября 2021, 13:30 • 146 • Политика
Калашников указом президента снят с поста главы ФСИН.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Документ доступен на официальном сайте раскрытия правовой информации.
В силу указ вступает со дня подписания.
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