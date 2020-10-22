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Путин снова всех переиграл: В США окончательно запутались, кого поддерживает глава России
22 октября 2020, 20:00 • 75 • Политика
Путин говорит, что Демократическая партия США "ближе к идеям социал-демократии", но при этом будет работать с "любым будущим президентом". Американцы не знают, что и думать теперь.
Президент России Владимир Путин считает, что Демократическая партия США ближе к "идеям социал-демократии", из которых выросла коммунистическая партия. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Российский лидер отметил, что если на выборах президента США победит кандидат от демократов Джо Байден, то данная идеология может лечь в основу новых американо-российских отношений. При этом было добавлено, что Кремль готов работать с любым главой США. Это окончательно запутало и перепугало аудиторию Fox News.
Остальные комментарии примерно в том же духе. Американцы мечутся между Джо Байденом и Дональдом Трампом, пытаясь понять, кого в итоге выбрал Владимир Путин. Были ли слова российского лидера в поддержу демократа, или скрытой рекламой республиканца.
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