Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Главная / Политика

Путин снова всех переиграл: В США окончательно запутались, кого поддерживает глава России

22 октября 2020, 20:00  •  75 • Политика
Путин говорит, что Демократическая партия США "ближе к идеям социал-демократии", но при этом будет работать с "любым будущим президентом". Американцы не знают, что и думать теперь.
Президент России Владимир Путин считает, что Демократическая партия США ближе к "идеям социал-демократии", из которых выросла коммунистическая партия. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Российский лидер отметил, что если на выборах президента США победит кандидат от демократов Джо Байден, то данная идеология может лечь в основу новых американо-российских отношений. При этом было добавлено, что Кремль готов работать с любым главой США. Это окончательно запутало и перепугало аудиторию Fox News.
"Ничего себе. Даже Путин признает, что Демократическая партия ближе к русскому коммунизму, о котором он знает не понаслышке. Вы вообще слушаете?" - пишет в комментариях DRay1956.
"Кого? Бывшего агента КГБ и специалиста по дезинформации, который к тому же топит за Трампа? Да, слушаем. И видим, что у него действительно неплохо получается!" - отвечает ему hstlives227.
"Рыбак рыбака, а Путин за версту видит возможность установить коммунизм - американские демократы!" - отмечает NutsAnyone?
"Европа, Россия, Китай и Иран хотят, чтобы мы выбрали слабейшего кандидата, который будет подчиняться их потребностям и интересам. А это явно Джо с Камалой", - считает FOXFANnolonger-nowa"OneAmericaNews"fan.
"США все ближе к социализму-коммунизму. Подумайте хорошенько, прежде чем голосовать за синих (демократов)", - добавляет ProudAmerican4evah.
Остальные комментарии примерно в том же духе. Американцы мечутся между Джо Байденом и Дональдом Трампом, пытаясь понять, кого в итоге выбрал Владимир Путин. Были ли слова российского лидера в поддержу демократа, или скрытой рекламой республиканца.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
22 октября 2020, 14:30
Азербайджан согласился на ввод миротворцев в Карабах на своих условиях
22 октября 2020, 12:40
"Агент КГБ" Соловьёв сдал двоечника Попова
22 октября 2020, 10:50
Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства
22 октября 2020, 05:20
Трусость и обман не должны уничтожить русских - Малофеев
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деок...
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
22 октября 2020, 07:10
Первым космонавтом был не Гагарин, а цыган, не умевший воровать коней – украинский ак...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"
20 октября 2020, 18:30
Ответка за Крым прилетела: ВКС России подготовили "приятный сюрприз" для США и Канады
17 октября 2020, 05:10
Елизавета II подала тайный знак в Солсбери: Внимание СМИ приковала "кровавая" брошь
17 октября 2020, 20:45
Кризис-2020 ещё не финал. В Кремле готовят громоотводы: Сделано новое пророчество о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.