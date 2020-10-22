Путин снова всех переиграл: В США окончательно запутались, кого поддерживает глава России

Президент России Владимир Путин считает, что Демократическая партия США ближе к "идеям социал-демократии", из которых выросла коммунистическая партия. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Российский лидер отметил, что если на выборах президента США победит кандидат от демократов Джо Байден, то данная идеология может лечь в основу новых американо-российских отношений. При этом было добавлено, что Кремль готов работать с любым главой США. Это окончательно запутало и перепугало аудиторию Fox News.

"Ничего себе. Даже Путин признает, что Демократическая партия ближе к русскому коммунизму, о котором он знает не понаслышке. Вы вообще слушаете?" - пишет в комментариях DRay1956. "Кого? Бывшего агента КГБ и специалиста по дезинформации, который к тому же топит за Трампа? Да, слушаем. И видим, что у него действительно неплохо получается!" - отвечает ему hstlives227. "Рыбак рыбака, а Путин за версту видит возможность установить коммунизм - американские демократы!" - отмечает NutsAnyone? "Европа, Россия, Китай и Иран хотят, чтобы мы выбрали слабейшего кандидата, который будет подчиняться их потребностям и интересам. А это явно Джо с Камалой", - считает FOXFANnolonger-nowa"OneAmericaNews"fan. "США все ближе к социализму-коммунизму. Подумайте хорошенько, прежде чем голосовать за синих (демократов)", - добавляет ProudAmerican4evah.

Остальные комментарии примерно в том же духе. Американцы мечутся между Джо Байденом и Дональдом Трампом, пытаясь понять, кого в итоге выбрал Владимир Путин. Были ли слова российского лидера в поддержу демократа, или скрытой рекламой республиканца.