Путин снова помешал Трампу разбомбить Иран

Автор:

Гасанов Камран

На двусторонней встрече в Осаке, кроме других тем безопасности, Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали Иран. Ситуация вокруг этой страны накаляется с каждым днём.

Трамп поставил на дипломатию

На полях G20 Трамп и Путин сошлись на том, что они готовы найти дипломатический подход к решению иранской проблемы. Трамп поручил своей администрации перевести договорённости с Россией на язык практических действий.

О подробностях встречи поведал глава МИД России Сергей Лавров.

«Иран [рассматривался] в контексте складывающейся обстановки вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и того, что происходит в Оманском заливе. Ситуация тяжёлая, но оба президента подтвердили, что хотят найти дипломатический выход из этой ситуации», – цитирует слова Лаврова ТАСС.

Готовность Трампа пойти на диалог и отказаться от военных инструментов можно считать прорывом, учитывая, что напряжённость отношений с Ираном у американцев растёт в геометрической прогрессии.

Фитиль войны

Переломным моментом стали инциденты с нефтетанкерами в районе Персидского залива. Сначала у берегов ОАЭ неизвестные атаковали три нефтяных судна, включая два саудовских. Тогда США и их союзники в Саудовской Аравии и Эмиратах ответственность повесили на иранцев. Спустя месяц ситуация повторилась.

Фото: www.globallookpress.com

13 июня в Оманском заливе произошли взрывы на двух танкерах: японском «Кокука Карейджес» и норвежском «Фронт Альтаир». Дональд Трамп снова обвинил в атаках Тегеран. Пентагон даже обнародовал видео, в котором показано, как иранские моряки якобы снимают мины с одного из кораблей.

Спустя несколько дней в иранском воздушном пространстве сбили американский беспилотник. Интересно, что владелец «Кокука Карейджес» сообщал, что в день взрыва члены экипажа видели в небе приближавшийся к ним летательный объект. Такие показания наводят на мысль, что не иранцы, а американские дроны устраивают провокации в Персидском заливе с целью втянуть Иран в войну.

«Мы вас уничтожим»

И в первом, и во втором случаях администрация Трампа и он лично угрожали ИРИ войной, если та совершит «ошибку» и нападёт на США. Самым громким стало заявление накануне саммита G20.

На любую атаку Ирана на что-либо американское мы ответим огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавление будет означать уничтожение. Нет больше Джона Керри и Обамы!

– написал Трамп в «Твиттере».

Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Параллельно Белый дом штамповал санкции против Ирана – внёс в «чёрный список» даже верховного лидера аятоллу Али Хаменеи – и подогнал в Персидский залив авианосную группу.

Россия всё это время пристально наблюдала за ситуацией. Москва не только отвергла выход США из ядерной сделки в мае прошлого года, но и предупреждала о рисках военных действий.

Путин предупреждает раз

Во время Прямой линии Владимир Путин сказал, что война США с Ираном была бы «катастрофой для региона» и привела бы «к всплеску насилия и увеличению количества беженцев» с Ближнего Востока. Некоторые американские эксперты полагают, что именно это предостережение стало решающим для Трампа, который отменил решение о нанесении авиаударов за 10 минут до начала операции.

Угрозы главы Белого дома в «Твиттере» звучали уже после Прямой линии, но и во втором случае Путин снова предостерёг Трампа от ошибки. Заявление Лаврова о том, что два президента ищут мирные пути решения проблемы Ирана, показывают, насколько быстро меняется риторика Трампа после встречи с российским лидером.

«Путин – друг Ирана»

В Иране ценят роль России в разрешении кризиса на Ближнем Востоке.

«Путин – очень хороший друг Ирана», – говорит профессор Тегеранского университета Сейед Мухаммед Маранди.

Отказ Трампа бомбить страну аналитик считает доказательством силы Ирана.

Самая важная причина, по которой США не нападают на Иран, заключается в силе Ирана и его союзников, а также в том, что все нефтяные и газовые скважины на другой стороне Персидского залива могут быть легко уничтожены Ираном,

– рассказал Маранди в беседе с Царьградом.

Мир миром, но словам Трампа в Тегеране не доверяют, учитывая частоту, с которой он от них отрекается.

В Иране ценят роль России в разрешении кризиса на Ближнем Востоке. Фото: www.globallookpress.com

«Дипломатическое решение в нынешних условиях невозможно. Любые прямые публичные контакты между Вашингтоном и Тегераном могут состояться только в случае радикальной трансформации политического строя в ИРИ. А пока у иранской элиты – и у консерваторов, и у реформаторов – есть единая позиция: Америка постоянно врёт, а предложение Белого дома о переговорах таит в себе подвох», – заметил заместитель главреда информагентства «Реалист» Кирилл Джавлах.

С-400 охладят пыл Трампа

Иранист уверен, что американцы продолжат раскачивать Исламскую Республику изнутри. Их цель – довести дело до переворота с опорой на армию, которая в случае краха «режима аятолл» может взять власть в свои руки.

«С военными диктатурами у американцев, как правило, выстраиваются хорошие отношения, основанные на заказах военно-промышленного комплекса США», – подметил Джавлах.

Эксперт сказал, что «твёрдая позиция Кремля» всё ещё сдерживает США и их союзников от агрессии против Тегерана. Но России нужно делать больше. Прежде всего, поставить в Иран системы С-400. Их поставки охладят пыл у «партии войны» в США и дадут время для политического решения вопроса.

Военная операция США против Исламской Республики может стать крупнейшей геополитической катастрофой Ближнего Востока, губительной для российских интересов. Разбомблённый Иран лишит Россию союзника в борьбе с террористами в Сирии и угрожает наводнить постсоветское пространство миллионами беженцев.