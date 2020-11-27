Путин смутил собеседников приветствием времен COVID-19

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава государства пытается здороваться новыми способами

Президент РФ Владимир Путин привел в легкое замешательство и конфуз своего собеседника во время приветствия. На этот факт обратила внимание ведущая канала "Россия 1" Ольга Скабеева, разместив соответствующий ролик в своем телеграм-канале.

Отметим, что в условиях эпидемии коронавируса по рекомендации медиков высокопоставленные чиновники и простые граждане стали отказываться от обычного рукопожатия, заменив его ударами кулак о кулак или прикосновением локтей. Некоторые предпочитают здороваться ударами ботинок.

"Неловкость приветствий коронавирусной эпохи. Собеседник Путина сориентироваться не успел", – написала Скабеева.

На ролике видно, как Путин протянул собеседнику кулак, но тот явно забыл новые правила и раскрыл для рукопожатия ладонь. Глава государства мгновенно сориентировался и ответил тому взаимностью.

Все произошло настолько быстро, что если не присматриваться, то можно и не заметить неловкости.

Второй собеседник, вероятно, это зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов, в свою очередь, сразу протянул президенту сомкнутую пятерню, но тут Путин сразу решил пожать тому руку.





Ранее в такой конфуз, пожалуй, впервые попал собеседник канцлера ФРГ Ангелы Меркель еще в марте нынешнего года, аккурат в начале распространения COVID-19 по миру. Тогда министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлерши, явно опасаясь заразиться коронавирусом.

