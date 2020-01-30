Путин сменил статс-секретаря - заместителя директора ФСО

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сменил статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Николая Кондратюка от должности статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации и уволить его с военной службы", - говорится в документе.

На эту должность, согласно указу, решено назначить генерал-майора Виктора Шлемина, освободив его от занимаемой должности. Указ вступает в силу со дня его подписания.