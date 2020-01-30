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Путин сменил статс-секретаря - заместителя директора ФСО
30 января 2020, 18:09 • 81 • Политика
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сменил статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"Освободить генерал-полковника Николая Кондратюка от должности статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации и уволить его с военной службы", - говорится в документе.
На эту должность, согласно указу, решено назначить генерал-майора Виктора Шлемина, освободив его от занимаемой должности. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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