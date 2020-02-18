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Путин сменил посла России в Венесуэле

18 февраля 2020, 00:09  •  46 • Политика
Президент России Владимир Путин сменил посла РФ в Венесуэле. Согласно указу от 17 февраля, на этот пост назначается Сергей Мелик-Багдасаров. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Мелик-Багдасарова Сергея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боливарианской Республике Венесуэла», — говорится в тексте.
Другим указом с данной должности освобождается Владимир Заемский, занимавший пост посла в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике с 2009 года.
До назначения Мелик-Багдасаров был директором латиноамериканского департамента МИД России.
Ранее, 5 февраля, состоялась церемония вручения Владимиру Путину верительных грамот послами иностранных государств. Документы российскому лидеру передали 23 вновь прибывших посла из разных стран, в том числе представители Австралии, Великобритании, Германии, Греции, Ирана, Ирака, Казахстана, Китая, США, Франции и Швеции.
Дипломатам президент пожелал поближе познакомиться с Россией и «почувствовать ее пульс», а также выразил надежду на «укрепление дружбы и взаимопонимания» между странами.

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