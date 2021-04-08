|
Путин сменил посла России в Ираке
08 апреля 2021, 14:00 • 70 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил Максима Максимова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ираке. Соответствующий указ опубликован в четверг, 8 апреля, на портале правовой информации.
В этот же день другим указом глава государства назначил ответственным за выполнение этих обязанностей Эльбруса Кутрашева.
Согласно информации на сайте МИД, Максимов был послом в Багдаде с октября 2016 года. На дипломатической службе находился с 1994 года, работал на различных должностях в Центральном аппарате МИД России и дипломатических представительствах за рубежом.
В 2011-2012 годах он занимал пост временного поверенного в делах Российской Федерации в Ливии. В 2012–2016 годах являлся начальником отдела в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 апреля 2021, 04:00
|
07 апреля 2021, 02:15
|
05 апреля 2021, 02:35
|
05 апреля 2021, 09:55
|
06 апреля 2021, 10:40
|
03 апреля 2021, 01:05
|
03 апреля 2021, 15:45