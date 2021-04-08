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Путин сменил посла России в Ираке

08 апреля 2021, 14:00  •  70 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил Максима Максимова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ираке. Соответствующий указ опубликован в четверг, 8 апреля, на портале правовой информации.
В этот же день другим указом глава государства назначил ответственным за выполнение этих обязанностей Эльбруса Кутрашева.
Согласно информации на сайте МИД, Максимов был послом в Багдаде с октября 2016 года. На дипломатической службе находился с 1994 года, работал на различных должностях в Центральном аппарате МИД России и дипломатических представительствах за рубежом.
В 2011-2012 годах он занимал пост временного поверенного в делах Российской Федерации в Ливии. В 2012–2016 годах являлся начальником отдела в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

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