Путин сменил посла России на Мальте

Президент России Владимир Путин назначил новым послом Мальты Андрея Лопухова. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 29 октября

«Освободить Малыгина Владимира Ардалионовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Мальта», — говорится в документе.

Лопухов с 2013 по 2017 год был директором департамента безопасности МИД. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса, присвоенный в сентябре 2014 года.

С 9 октября 2017 года являлся директором департамента лингвистического обеспечения МИД. На посту посла он сменил Владимира Малыгина, который занимал эту должность с декабря 2014 года.