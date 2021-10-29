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Путин сменил посла России на Мальте
29 октября 2021, 16:10 • 35 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил новым послом Мальты Андрея Лопухова. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 29 октября
«Освободить Малыгина Владимира Ардалионовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Мальта», — говорится в документе.
Лопухов с 2013 по 2017 год был директором департамента безопасности МИД. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса, присвоенный в сентябре 2014 года.
С 9 октября 2017 года являлся директором департамента лингвистического обеспечения МИД. На посту посла он сменил Владимира Малыгина, который занимал эту должность с декабря 2014 года.
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