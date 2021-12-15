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Путин сменил посла РФ в Эстонии
15 декабря 2021, 18:20 • 120 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Липаева новым послом России в Эстонии. Соответствующий указ опубликован 15 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Эстонской Республике», — говорится в документе.
Другим указом от обязанностей посла был освобожден Александр Петров.
Владимир Липаев родился в 1959 году. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса, присвоенный в сентябре 2018 года.
29 октября глава государства назначил новым послом Мальты Андрея Лопухова. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса, присвоенный в сентябре 2014 года. На посту посла Лопухов сменил Владимира Малыгина, который занимал эту должность с декабря 2014 года.
Ранее, 28 сентября, российский лидер назначил Михаила Ванина новым послом РФ в Латвии. С 2004 по 2009 год он был послом РФ в Словении, с 2012 по 2018 год занимал должность посла РФ в Дании. Также с 2009 по 2012 год Ванин был гендиректором МИД РФ.
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