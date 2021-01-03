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Путин сменил главу делегации России на переговорах по Каспию

03 января 2021, 01:35  •  22 • Политика
Президент России Владимир Путин сменил руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 2 января на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Игоря Братчикова сменил посол по особым поручениям МИД России Михаил Петраков. Указ вступил в силу со дня подписания.
В октябре 2019 года Путин подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Конвенция, которую 19 сентября ратифицировали в Государственной думе, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории моря, а также установление границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

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