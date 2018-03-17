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Путин смеется над вами: Запад может только топать ногами и жалобно выть - пресса США

17 марта 2018, 04:54  •  71 • Политика
Американские СМИ недовольны политической немощностью лидеров Запада.
Президент России Владимир Путин насмехается на западными политиками, потому что у них нет политической воли на "жесткий ответ". Все, на что они способны, - это "топанье ногами" и жалобный вой", пишет американское издание The Wall Street Journal.
Журнал выражает недовольство тем, что в ответ на отравление британского шпиона-перебежчика и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, бездоказательно винящая во всем Россию, ограничилась разрывом дипломатических контактов на высшем уровне и высылкой 23 дипломатов, а также отказом королевской семьи посещать чемпионат мира по футболу в России. Издание считает, что это слишком слабый ответ на произошедшее.
"Ответ Запада пока что больше напоминает топанье ногами и жалобный вой", - пишет The Wall Street Journal.
В качестве альтернативы американское издание предлагает отобрать финансовые активы "соратников Путина", которые находятся за пределами России. По сути же WSJ предлагает разграбить зарубежные счета российских бизнесменов под предлогом мести за отравление Скрипаля, которое даже толком не расследовано.

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