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Путин слетал на грифоне к князю Владимиру

11 августа 2019, 12:39  •  118 • В России

- Грифон — удивительный персонаж, практически без изменений переместившийся из Древней Греции в Византию, из языческого мира в христианский, - рассказывал митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов на фоне Владимирского собора в Херсонесе, за которым догорал живописный крымский закат. Собор когда-то был построен на том самом месте, где по легенде крестился князь Владимир.

В этих местах фон вообще играет роль не менее, а иногда и более значимую, чем происходящее.

Справа от владыки Тихона на фоне раскопок древнего Херсонеса была выстроена огромная сцена, стояли колонки и прожектора, на зрительской трибуне рассаживались люди. Вскоре должен был начаться спектакль «Грифон» по его пьесе, поставленный практически в исторических декорациях. Фактически детский спектакль - он был создан там, где все это и могло происходить. Мальчик, девочка и историк с помощью ожившего грифона, оставаясь в Херсонесе, путешествуют во времени от древнегреческого полиса и князя Владимира до князя Суворова и наших дней. То есть Владимир Путин вместе со зрителями слетал в прошлое. И снова фон придавал происходящему силу и даже определенную магию.

Президент побывал на спектакле на исторической сцене ХерсонесаФото: REUTERS

- Ничего здесь особенного нет, чисто по задачам - сюжеты из истории каким-то образом объединить, - не скрывал дидактичной простоты своей пьесы сам Тихон, рассказывая о постановке Владимиру Путину. Президент, побывав в этот день на байк-шоу под горой Госфорта, приехал вечером в «исторический театр».

- Здесь все создали продюсеры и режиссеры, - скромно отдавал все лавры автор. - Они сделали все это хорошим современным зрелищем.

После спектакля Путин пошел пообщаться с актерами «Грифона». В конце действия Саша Грушковский, играющий мальчика Ваню, поскользнулся и упал — вечерняя высокая влажность оказалась коварна для всех.

После спектакля Путин пошел пообщаться с актерами «Грифона»Фото: REUTERS

- Как твоя спина? - сразу спросил президент.

- Нормально, хорошо все, - отмахнулся Саша.

- Больно? - обнял его, утешая, Путин.

- Чуть-чуть, - признался мальчик.

- Спасибо, очень понравилось, - пожал глава государства руку Алине Якушевой, играющей роль девочки Маши. - Общая картина всей истории, доходчиво, понятно и смотрится с удовольствием.

- Ребята так расстроились, было скользко, упали, не попали в финал, - не стала скрывать всего приключившегося продюсер Саида Медведева. - Но у нас лучше бывает, когда не так скользко.

Тут же возник вопрос — что делать дальше со спектаклем?

- Пока тепло и открытая площадка, мы каждую неделю показываем, но скоро осень, будет холодно, - сказала Медведева. - Жалко такую команду терять, очень хочется ее сохранить.

- Подумайте, что можно сделать, - отреагировал президент.

- Губернатор, подумайте, - тут же переадресовала вопрос Михаилу Развожаеву продюсер.

Митрополит Тихон, пользуясь случаем, рассказал Путину еще и о ближайшем будущем музея-заповедника "Херсонес Таврический. Здесь будут созданы музей христианства, международный археологический центр и даже единственный в России музей античности Византии.

Путин в Херсонесе пообщался с актерами спектакля «Грифон».

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