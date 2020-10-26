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Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения

26 октября 2020, 07:25  •  376 • Политика
Президент Владимир Путин в двух словах ответил кандидатам в президенты США в ответ на их оскорбления и обвинения. Ранее Дональд Трамп заявил, что "Россия до сих пор платит Байдену".
Глава России Владимир Путин был краток, отвечая на вопрос о недавних обвинениях, прозвучавших в его адрес из уст президента США Дональда Трампа. Последний, в частности, заявил, что "Россия до сих пор платит Байдену".
"Без комментариев", - сказал Путин.
Ранее США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы американского президента, причём в интересах обоих кандидатов. Кроме того, в СМИ звучали истории о русских хакерах или подкупе Кремлём талибов (террористическая организация, запрещённая в РФ).
RT в своём Telegram-канале решил расшифровать короткий ответ Путина, отметив, что Москва, таким образом, не собирается втягиваться в предвыборные дрязги США, и президенту России абсолютно всё равно, с кем он будет работать после 3 ноября - с Байденом или Трампом.
"В Кремле не делают ставку ни на кого из добравшихся до финишной прямой. Вот что хотел донести Путин до двух партий за океаном, если они, конечно, захотят услышать", - заключается в посте.

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