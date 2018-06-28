Путин сказал войскам в Сирии: «Хватит, домой»

За последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов. Об этом 28 июня сообщил Владимир Путин.

«Мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на пункт базирования Хмеймим. Этот вывод продолжается и сейчас», — сказал президент на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле.

Сколько российских военнослужащих и единиц техники остается в Сирии, глава государства не уточнил.

Напомним: в декабре 2017 года президент и верховный главнокомандующий уже приказывал руководству Минобороны вывести основную часть сил российской группировки войск из Сирии. Поводом стало полное освобождение Сирии от боевиков «Исламского государства» *, под контролем которых, как утверждали военные, не оставалось ни одного населенного пункта.

Отметив «растущую мощь российской армии», Путин тогда подчеркнул, что задача, которую нужно было решить в САР «с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, решена блестяще». «Помогая народу Сирии сохранять свою государственность, отбивать атаки террористов, вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране», — заявил президент военнослужащим во время посещения авиабазы Хмеймим.

Сами военные заговорили о выводе войск даже раньше — в конце октября 2017 года. К тому моменту правительственные войска президента Сирии Башара Асада взяли под контроль примерно 95% территории республики, и перестали нуждаться в масштабной российской поддержке. Однако в Генштабе ВС РФ перестраховались, решив, что необходимо зачистить последний анклав исламистов на востоке от Евфрата, и лишь когда войска Асада закрепятся на позициях, начать вывод военных и техники.

По словам командующего группировкой войск РФ в Сирии генерала Сергея Суровикина, в декабре 2017-го из Хмеймима были выведены 23 самолета и два вертолета Ка-52, а также отряд военной полиции, отряд специального назначения, военно-полевой госпиталь и отряд центра разминирования. Общее количество техники и личного состава, несущего службу в республике, официально никогда не называлось, однако эксперты подсчитали, что по состоянию на ноябрь 2017 года в Хмеймиме находилось примерно 35 различных самолетов и около 2,5 тыс. военнослужащих.

До этого Путин дважды отдавал приказы о сокращении группировки в САР — 14 марта и 29 декабря 2016 года. Тогда речь шла об отправке в места постоянной дислокации примерно половины авиационной техники, находившейся на авиабазе в Латакии.

И вот теперь российская группировка в Сирии дополнительно сокращается. Понятно, что полностью из страны мы не уходим. В республике продолжат функционировать два российских военных объекта: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Это значит, что останется техника и вооружения, которые используются для их прикрытия: дивизионы зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» (в Хмеймиме и Масьяфе), батарея зенитного ракетного комплекса С-300В4 (прикрывает Тартус), некоторое количество зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Скорее всего, останутся в Сирии и российские беспилотники, с помощью которых ведется мониторинг зон деэскалации.

Тем не менее, факт остается фактом: наша военная поддержка Асада снизилась. И, по совпадению, Путин отдал приказ о выводе войск накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Что стоит за этим решением, как теперь будет развиваться ситуация в Сирии?

— Трудно сказать, сколько в Сирии остается наших самолетов и военнослужащих, — отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Мы то выводим из Арабской республики часть своих сил, то вводим их снова. В значительной степени это связано не только с военной обстановкой, но и с политикой.

Так, в марте 2016 года заявление о начале вывода российских войск из Сирии прозвучало через несколько часов после того, как в Женеве начался очередной раунд переговоров по мирному урегулированию.

Вот и нынешний вывод войск, с одной стороны, плановая ротация, с другой — политическая игра. Президенту Путину предстоит встреча с Трампом, и теперь он получил возможность сказать американскому коллеге: мы сокращаем военное присутствие в Сирии — теперь и вы выводите оттуда войска.

«СП»: — Можно ли сказать, что Путин «сливает» Асада?

— Если со стороны решение о выводе части нашей группировки выглядит так — это глубоко ошибочное представление. Мы вложили в Сирию слишком много и политического капитала, и материального, чтобы просто взять и уйти. Даже во имя отношений с США. Просто потому, что эти отношения сегодня улучшаются, а завтра уже ухудшаются. С американцами никогда нельзя быть уверенными в их надежности как партнеров — вся история российско-американских отношений это подтверждает.

Думаю, нынешний вывод войск — больше тактический маневр.

«СП»: — Как сейчас выглядят наши позиции в Сирии?

— Позиции, я считаю, усилились. Анклавы боевиков в центре ликвидированы. Борьба идет на юге, за ответственный участок на границе с Израилем, и в районе Эт-Танфа. В этом районе, напомню, располагается военная база международной коалиции во главе с США. Она построена в двух десятках километров к северу от границы Сирии с Иорданией, причем территория радиусом 44 км вокруг базы объявлена бесполетной зоной. Сирия, Иран и Россия неоднократно обвиняли США в том, что под видом бойцов оппозиции на базе тренируются боевики исламистских террористических организаций. В Пентагоне эту информацию последовательно отрицают.

Я вполне допускаю, что нынешний отвод наших войск связан с тем, что сирийская армия собирается наступать на Эт-Танф, а мы не хотим там «светиться». Если армия Асада будет приближаться к Эт-Танфу, а США станут упорствовать, Россия уйдет от риска прямого столкновения с американцами.

«СП»: — США могут под Эт-Танфом разбить армию Асада?

— США будут наносить удары по сирийским войскам. Но, во-первых, система ПВО Сирии сейчас усилилась, и может работать вполне эффективно. Во-вторых, американцам будет сложно действовать жестко по чисто политическим соображениям.

Одно дело наносить отдельные удары по сирийским войскам — якобы случайные. Или бить по сирийским подразделениям, которые якобы случайно напали на американцев. Но совсем другое дело — постоянно и открыто вступать в войну с сирийской армией для защиты боевиков.

Так или иначе, мы хотим дистанцироваться в этом вопросе. Тем более, у армии Асада сейчас достаточно сил и средств, чтобы самостоятельно разделаться с боевиками. И только если США перейдут «красную линию», Кремль будет решать, как сирийцам помочь.

«СП»: — При каких обстоятельствах мы снова пойдем на наращивание группировки в Сирии?

— Это зависит от действий США. Причем, свой контингент в этом случае мы, скорее всего, будем наращивать скрыто — объявляться об этом не будет. Замечу, СССР так действовал во время войн во Вьетнаме и Корее — там активно работали наши ракетчики и советники, но об этом мало кто знал. Думаю, в Сирии будет точно так.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

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