Путин сказал "моя красавица", Зеленский обиделся: "Это уже перебор"

Владимир Зеленский продолжает удалённый диалог с Владимиром Путиным. На этот раз он решил ответить на невысказанный вопрос, точнее на реплику. Накануне президент Путин, говоря о Минских соглашениях, отметил: "нравится - не нравится, терпи, моя красавица [...] надо выполнять".