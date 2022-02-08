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Путин сказал "моя красавица", Зеленский обиделся: "Это уже перебор"
08 февраля 2022, 16:55 • 208 • Политика
Владимир Зеленский продолжает удалённый диалог с Владимиром Путиным. На этот раз он решил ответить на невысказанный вопрос, точнее на реплику. Накануне президент Путин, говоря о Минских соглашениях, отметил: "нравится - не нравится, терпи, моя красавица [...] надо выполнять".
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