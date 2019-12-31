Путин сказал да "зелёной" микрогенерации: Президент внёс изменения в закон "Об электроэнергетике"

Президент России Владимир Путин поддержал закон о "зелёной" микрогенерации электроэнергии. В понедельник, 30 декабря, глава государства подписал соответствующий документ, сообщает пресс-служба минэнерго.

Речь идёт о поправках в закон об "Об электроэнергетике". Изменения касаются владельцев "зелёных" электрогенераторов, вырабатывающих не более 15 кВт. Хорошим примером являются солнечные панели и ветрогенераторы, установленные в частных домах.

Теперь их обладатели могут официально продавать излишки электроэнергии гарантирующим поставщикам и иным энергосбытовым компаниям. В свою очередь гарантирующие поставщики обязаны покупать эту энергию, но только по средневзвешенной цене оптового рынка. Также необходимо заключение соответствующего договора.

До принятия этих изменений обладатели "зелёных" электрогенераторов были фактически изолированы от основной сети и, по сути, автономны. Теперь появилась возможность встроить их в общую сеть.